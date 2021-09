Roger Ibanez è pronto per il match contro l'Udinese. Il difensore brasiliano ha postato una foto sul suo account Twitter nella quale il giocatore, insieme ai suoi compagni di squadra, stanno lavorando in palestra sulla cyclette. Il post è accompagnato dalla scritta "Focus", segno di come il centrale vuole subito ripartire concentrato dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona.