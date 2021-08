VIDEO - Villar prosegue il lavoro per recuperare dall'infortunio: "Primo step fatto"

Mentre la Roma prosegue il lavoro di preparazione in Portogallo in vista dell'inizio della stagione, Gonzalo Villar si trova a Trigoria per recuperare dal suo infortunio che lo ha costretto a tornare nella Capitale. Il centrocampista spagnolo, come si può vedere dalle immagini, sta svolgendo questa mattina lavoro in piscina. Insieme al video postato sui propri social network Villar ha scritto "Primo step fatto".