VIDEO - Spinazzola alle prese con la riabilitazione: ecco l'esercizio 'particolare'

Leonardo Spinazzola è al lavoro a Trigoria mentre il resto della squadra si prepara in Portogallo. L'esterno giallorosso, che ha subito la rottura del tendine d'Achille nel corso degli ultimi Europei, è al secondo giorno di lavoro al "Fulvio Bernardini" per proseguire la riabilitazione dopo l'infortunio. E su Instagram ha mostrato il particolare esercizio in cui è impegnato: l'ex Atalanta e Juventus, infatti, deve riuscire con le dita del piede vittima dell'infortunio togliere delle cannucce da un piccolo vaso per posarle a terra.