VIDEO - Pastore a Trigoria per la preparazione

C'è un doppio ritiro per la preparazione della Roma: quello che si sta sviluppando in Portogallo, con Mourinho e la squadra impegnati di media ogni 3 giorni per le amichevoli di preparazione, e quello di Trigoria, dove i giocatori che non fanno parte del progetto sono rimasti in attesa di trovare una sistemazione sul mercato. Fra questi ultimi c'è anche Javier Pastore, che su Instagram mostra un 'Fulvio Bernardini' semideserto.