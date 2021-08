VIDEO - Instagram: sorrisi tra Mourinho e i giovani giallorossi. E lo Special One scherza con Boer: "Questo è Pietro all'Olimpico"

Sorrisi in casa Roma prima della partenza per la Turchia: i giallorossi domani sono attesi dal debutto ufficiale in stagione contro il Trabzonspor, gara d'andata dei playoff di Conference League.

Su Instagram Pietro Boer ha condiviso alcuni momenti con José Mourinho ed altri giovani giallorossi, Nicolò Zaniolo, Riccardo Calafiori, Marash Kumbulla ed Edoardo Bove. Lo Special One mostra loro le immagini del portiere giallorosso, subentrato nei minuti finali di Roma-Raja Casablanca, e scherza con Boer: "Questo è Pietro all'Olimpico".