Twitter, Villar risponde ai complimenti di un tifoso: "Eppure dicono che sono una pippa..." (FOTO)

Con l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, la considerazione di Gonzalo Villar sembra scemata nonostante la stagione passata in cui è risultato una delle note più positive. E qualche commento poco educato sui social deve aver toccato il centrocampista che riprendendo un tweet di complimenti ha scritto. "Non è possibile se dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c****".

