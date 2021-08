Tempo di saluti per la Roma, che lascia il ritiro in Portogallo alla volta di Siviglia - domani alle 22 ora italiana la sfida contro il Betis -. A margine dell'allenamento di oggi, squadra e staff hanno posato per uno scatto di fine ritiro, prontamente pubblicato dal club giallorosso sul proprio profilo Twitter: "Obrigado Portugal, DAJE ROMA", il saluto della società.

Obrigado Portugal ?? DAJE ROMA ?❤️ pic.twitter.com/rtNHZ4uABt — AS Roma (@OfficialASRoma) August 6, 2021