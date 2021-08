Twitter, la Roma ringrazia i tifosi presenti all'Arechi: «Avete spinto dal primo all'ultimo minuto»

La prima trasferta dalla riapertura al pubblico degli stadio per i tifosi della Roma si è conclusa nel modo migliore: successo perentorio per 4-0 e soprattutto i ringraziamenti da parte della squadra a fine partita. Anche la società capitolina fa lo stesso e su Twitter celebra i 1000 sostenitori giallorossi presenti stasera allo stadio Arechi di Salerno per assistre al match con la Salernitana. "Avete spinto dal primo all'ultimo minuto - recita il messaggio del club - Grazie a tutti i tifosi giallorossi presenti a Salerno questa sera".

