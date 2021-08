Twitter, il Friedkin Group dà il benvenuto ad Abraham: "Tutti stanno meglio in rosso" (FOTO)

La Roma nella giornata di oggi ha ufficializzato il trasferimento in giallorosso di Tammy Abraham, il nuovo attaccante che sarà a disposizione di José Mourinho nella prossima stagione. Per festeggiare la notizia anche il profilo Twitter ufficiale del Friedkin Group ha voluto dare il benvenuto all'inglese, postando una sua fotografia accompagnata dalla frase: "Tutti stanno meglio in rosso. Unisciti a noi per dare il benvenuto al nuovo attaccante della Roma, Tammy Abramah".

Everyone looks better in red! ??? Join us in officially welcoming @ASRomaEN's newest striker, Tammy Abraham! Read the full announcement here: https://t.co/4GBSoeS65s pic.twitter.com/v2N2awJGfo — The Friedkin Group (@friedkingroup) August 17, 2021