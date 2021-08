Roma Femminile, Linari: "Questi colori mi sono entrati dentro. Voi tifosi meritate di festeggiare ancora e noi di farlo con voi" (FOTO)

Elena Linari, giocatrice della Roma Femminile, ha voluto parlare attraverso il proprio profilo Instagram delle emozioni provate durante il giro di campo di domenica sera allo stadio Olimpico per festeggiare la vittoria della Coppa Italia. Queste le sue parole: "È vero, sono fiorentina, nata a Fiesole e tifosa viola, ma questo lo sapete tutti. Quello invece che non potete immaginare - perché forse neanche io lo immaginavo - è quanto questi due "semplici" colori mi siano entrati dentro. E se per caso mi fosse servita un’ennesima conferma per capirlo, per rendermi conto dell’amore che provo per voi tifosi e per questo Club... beh, l’ho avuta domenica sera. Quando la Sud ha intonato e gridato i cori per i ragazzi, come ve li spiego quei brividi lì?! Le parole non renderebbero giustizia a quella miriade di emozioni. Ritrovarmi poi a fare il giro del campo, privilegio di antichi vincitori di grande battaglie, attorno allo stadio della Città Eterna con la Coppa Italia alzata verso di voi, è stata la ciliegina sulla torta. Un momento che non dimenticherò e che ha suggellato tutto quello che da mesi provo per questi due "semplici" colori. Grazie per l’affetto, per il bellissimo applauso che ci avete riservato e per quei cori che insieme abbiamo cantato. Voi tifosi meritate di festeggiare ancora e noi di farlo con voi. INSIEME all’Olimpico, INSIEME sotto la Sud. Grazie Roma. Mi hai fatto innamorare ancora di più dello sport che amo".