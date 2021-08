Missing Children, il Paok prende spunto dai giallorossi e si adopera per le persone scomparse: "As Roma lead the way" (FOTO)

Un'iniziativa lodevole quella che ormai da qualche anno caratterizza le campagne acquisti della Roma, che è solita abbinare alle immagini dei vari calciatori acquistati quelle di persone scomparse, con lo scopo di facilitarne il ritrovamento. Un progetto che raccoglie consensi anche fra altri club, come il Paok: la squadra greca ha infatti associato al video del nuovo acquisto Chuba Akpom quelle di alcune persone scomparse. Si legge nel tweet del Paok: "Orgogliosi di supportare l'International Center for Missing and Exploited Children e altre organizzazioni in tutto il mondo che lavorano instancabilmente per riportare a casa i bambini scomparsi". E poi: "You lead the way, As Roma", letteralmente 'Tu fai strada, As Roma".

? AK4️⃣7️⃣

Welcome back to #PAOK @cakpom #Reloaded #AkpomIsHere

We are proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. #PAOKaction

You lead the way @ASRomaEN pic.twitter.com/uJ2PH5bEaw

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 25, 2021