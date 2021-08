Instagram, Zaniolo: «Manca sempre meno». Kumbulla: «Alla Roma non temi le grandi sfide, le desideri»

Il precampionato della Roma si sta per chiudere e una nuova stagione è alle porte. L'impazienza per l'inizio degli impegni ufficiali si fa sentire anche tra i giocatori giallorossi, in primis Nicolò Zaniolo, che dopo un anno ai box è pronto a tornare protagonista. "Manca sempre meno", scrive il numero 22 su Instagram





Stessa impazienza mostrata sui social anche da Marash Kumbulla, che si mostra carico per i prossimi impegni che arriveranno a breve: «Alla Roma non temi le grandi sfide, le desideri», le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marash Kumbulla (@maxkumbulla)