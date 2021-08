Instagram, Zaniolo esulta: "Dopo 11 mesi! Roma ha vinto!". Pellegrini: "Primo gol e prima vittoria" (FOTO)

A seguito del debutto stagionale della Roma di Mourinho, con tanto di vittoria in trasferta ottenuta sul Trabzonspor per 1-2, non si fanno attendere le reazioni social dei calciatori giallorossi. Il primo è Nicolò Zaniolo, che commenta così due scatti relativi al match di serata: "Roma ha vinto!".

Il classe '99 pubblica poi un post in cui sottolinea anche il ritorno in campo in gara ufficiale dopo l'infortunio al ginocchio: "Dopo 11 mesi!!! Avanti così, Roma ha vinto".

"Prima partita, primo gol e prima vittoria", così Lorenzo Pellegrini celebra il successo giallorosso, a cui ha contributo siglando l'iniziale vantaggio.