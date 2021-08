Serenità nell'ultimo giorno di lavoro dei giocatori della Roma in Algarve. Anche nella sessione odierna si sono visti diversi sorrisi tra i calciatori giallorossi. Spicca quello tra Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo: l'immagine in questione immortala il numero 7 che accarezza scherzosamente il classe '99, mentre entrambi se la ridono. "Smile!", il commento di Zaniolo all'immagine in un post su Instagram.