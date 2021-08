Instagram, Zaniolo: "Dispiace aver lasciato i compagni in dieci, ma sono stati fantastici". Veretout: "Ottimo inizio"

“Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci ma come sempre sono stati fantastici a portare i tre punti a casa”, questo il commento social di Nicolò Zaniolo dopo il match con la Fiorentina, vinto dalla Roma 3-1 allo Stadio Olimpico al debutto in campionato. Il 22 giallorosso è stato espulso per somma di ammonizioni nel corso del match e ha dovuto quindi abbandonare il campo di gioco anzitempo. Salterà inoltre la gara di domenica contro la Salernitana.

Anche Jordan Veretout ha commentato il match su Instagram: "Ottimo inizio in campionato all’Olimpico, avanti così ragazzi. Grazie ai nostri tifosi"