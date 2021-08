Instagram, Vina: "Non vedo l'ora di indossare questa maglia e lavorare per gli obiettivi della stagione. Forza Roma" (FOTO)

La Roma ha ufficializzato il terzo acquisto in vista della prossima stagione. Matias Vina sarà il sostituto di Leonardo Spinazzola per la prima parte della stagione e il terzino ha voluto festeggiare la sua nuova avventura postando una fotografia con la maglia della Roma sul proprio profilo ufficiale di Instagram accompagnata dalla frase: "Molto felice di far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di indossare questa maglia e lavorare per gli obiettivi della stagione. Forza Roma".