Instagram, Villar saluta Dzeko: "Mi hai trattato come un fratello minore, ci mancherai bomber" (FOTO)

Dopo sei anni in giallorosso Edin Dzeko da ieri è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Su Instagram arriva anche il saluto del centrocampista spagnolo Gonzalo Villar: "Mi hai trattato come un fratello minore da quando sono arrivato, grazie di tutto e ti auguro il meglio per la tua nuova sfida fratello. Ci mancherai bomber".