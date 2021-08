Instagram, Villar e le più belle esultanze con Mayoral: "Ti voglio bene". E l'attaccante: "Grandi momenti" (VIDEO)

Continua a cementarsi lo spirito di squadra all'interno dello spogliatoio della Roma: a testimoniarlo c'è anche una storia pubblicata su Instagram da Gonzalo Villar, che ha voluto sottolineare l'affetto che lo lega ad un altro spagnolo in rosa, Borja Mayoral. Nel video scorrono alcune delle immagini di cui i due sono protagonisti, con esultanze in partita o ammiccamenti verso gli obiettivi. L'eloquente commento del centrocampista, al momento ai box per infortunio: "My bro! Tvb".

Non si fa attendere la risposta di Borja Mayoral, che riposta la storia del compagno commentando: "Grandi momenti".