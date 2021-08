"Il Portogallo è bellissimo e Ferragudo è il Portogallo. Giornata commovente per me. È arrivato tardi ma è arrivato. Grato per il meritato omaggio a mio padre", è quanto scrive su Instagram un emozionato José Mourinho. L'allenatore della Roma ha condiviso una serie di foto mentre svela la via a Ferragudo, in Algarve, intitolata al papà José Manuel Mourinho Felix, ex portiere e allenatore scomparso a giugno 2017.