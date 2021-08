Instagram, Tomori accoglie Abraham in Serie A: "Sono così felice per te, ma ora siamo rivali. Ci vediamo presto" (FOTO)

Fikayo Tomori, difensore del Milan ed ex centrale del Chelsea, ha voluto dare il suo benvenuto all'ex compagno di squadra Tammy Abraham, che nella prossima stagione vestirù la maglia della Roma. Il giocatore ha infatti postato una fotografia insieme all'attaccante di alcuni anni fa accompagnata dalla frase: "Non possiamo stare lontani l’uno dall’altro. Il viaggio continua fratello, sono così felice per te! La fatica non si ferma e Dio coronerà i tuoi sforzi con successo. Ma ora... siamo rivali. Ti voglio bene fratello. Ci vediamo presto".