Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato in allenamento durante il ritiro in Portogallo, Gonzalo Villar è già al lavoro a Trigoria per recuperare al meglio e mettersi a disposizione di Josè Mourinho e della Roma il prima possibile. Come testimoniato da una storia postata dal centrocampista spagnolo, è già iniziato il ciclo di terapia per mettersi alle spalle l'infortunio. Fiducioso il giocatore, che annuncia: "Ritorno subito".