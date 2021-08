Instagram, Spinazzola esulta per l'oro olimpico dell'Italia nella 4x100: "Fenomenali". El Shaarawy: "Epici" (FOTO)

Impossibilitato a preparare la prossima stagione con il resto dei suoi compagni, in trasferimento a Siviglia per l'amichevole col Betis, Leonardo Spinazzola si rilassa facendo il tifo per i colori azzurri. Altro oro per l'Italia, che a Tokyo 2020 trionfa nella 4x100 di atletica, e Spinazzola non manca di festeggiare con una storia Instagram: "Fenomenali", il commento del laterale giallorosso.

Anche Stephan El Shaarawy ci tiene a complimentarsi con i campioni della staffetta: "Epici" il commento dell'attaccante classe '92.