Instagram, Spinazzola applaude Zaniolo: "Bravo Nicolò. Daje Roma" (FOTO)

Torna al gol, dopo la lunga assenza per l'infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo nella vittoria per 3-0 contro il Trabzonspor in Conference League. E, oltre all'abbraccio dell'Olimpico, il 22 giallorosso riceve anche gli applausi via social del compagno Leonardo Spinazzola, ai box per l'infortunio al tendine d'Achille. "Bravo Nicolò. Daje Roma", scrive su Instagram il terzino.