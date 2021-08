Instagram, rimosso per copyright il video di Mourinho per il bronzo olimpico Pimenta: "Metto la foto, medaglia frutto del duro lavoro" (FOTO)

Josè Mourinho è un attento osservatore anche delle Olimpiadi di Tokyo. Lo Special One segue con attenzione soprattutto gli atleti portoghesi, come ad esempio Fernando Pimenta, medaglia di bronzo nel canottaggio. Il tecnico della Roma aveva omaggiato l'atleta con un video, che gli è stato poi bloccato per questioni di copyright. Così lo Special One ha postato una foto sul suo profilo rivolgendosi a Pimenta: "Hanno bloccato il mio video a causa dei diritti d'autore. Segui la foto, hai la mia ammirazione per la tua medaglia, frutto di molto lavoro"