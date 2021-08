Instagram: per Mourinho gita con la famiglia in Vaticano a Ferragosto (FOTO)

Ferragosto in centro e in Vaticano per José Mourinho: lo Special One, nel giorno di riposo concesso alla squadra con ripresa degli allenamenti fissata questa mattina in vista degli impegni ufficiali, ha trascorso la giornata con la famiglia tra il centro e una gita in Vaticano. A mostrare il tour della famiglia Mourinho su Instagram è la figlia del tecnico giallorosso, Matilde, che ha condiviso anche uno scatto col papà.