Instagram, Pedro saluta Messi dopo l'addio al Barcellona: "Mi sento fortunato ad aver giocato con te" (FOTO)

La notizia dell'addio di Lionel Messi al Barcellona ha scosso il mondo del calcio. L'argentino non ha rinnovato il proprio contratto con il club blaugrana e adesso potrà muoversi come parametro zero. Pedro, suo ex compagno e giocatore della Roma, ha postato una fotografia sul proprio profilo Instagram per salutare il numero dieci e ringraziarlo per gli anni trascorsi insieme. Queste le sue parole: "Grazie mille Leo. Per tutto quello che hai dato al club e alla squadra giovanile del Barcellona, sei stato un esempio per tutti. Mi sento fortunato ad aver giocato con te e condiviso tanti bei momenti insieme. Auguro a te e alla tua famiglia il meglio. Buona fortuna e tanto successo nella tua nuova avventura. Messi il miglior giocatore di tutti i tempi".