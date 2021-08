Dopo l'ufficialità del passaggio di Pedro alla Lazio, arriva anche il commento social del calciatore per la sua nuova esperienza. Queste le parole dell'attaccante spagnolo ex Barcellona:

"Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra!! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto ricevuto in questi giorni".