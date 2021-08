Instagram, papà Zaniolo esulta per Nicolò: "Riprenditi tutto" (FOTO)

Dopo l'infortunio, la riabilitazione e l'attesa, saltando anche gli Europei, per Nicolò Zaniolo ieri è stato un "nuovo inizio", come lo stesso 22 romanista l'ha definito. Il giallorosso ha segnato contro il Trabzonspor in Conference League, esultando abbracciato dai compagni. Oggi, anche il papà Igor su Instagram guarda avanti: "Quel giorno ci guardammo e decidemmo che le prossime lacrime dovevano essere di gioia…e così è stato...riprenditi tutto!!!".