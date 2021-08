Instagram, Mourinho pronto per domani: "Col Trabzonspor partita difficile ma è il bello del calcio" (VIDEO)

"Questo ragazzo sta lavorando sodo, non come quelli in vacanza all'Olimpico", scrive José Mourinho su Instagram con l'emoji del sorriso in riferimento all'addetto al prato del Medical Park Stadium. Lo Special One è carico per il primo impegno ufficiale della Roma in Conference League contro il Trabzonspor: "Vuoto ora ma domani sarà pieno. Buona squadra il Trabzonspor, partita difficile ma questo è il bello del calcio".