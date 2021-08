Prosegue il ritiro in Portogallo della Roma di Josè Mourinho, che non perde occasione di seguire i propri connazionali impegnati alle Olimpiadi. Tra questi anche Pedro Pichardo, che ha conquistato un oro per per il salto triplo. E così lo Special One ha voluto dedicargli un pensiero su Instagram, scusandosi anche per non essere riuscito a seguire la gara: "Grande Pichardo! Mi dispiace ma qui stavamo dormendo. Un salto nell'eternità".