Instagram, Mourinho commenta il ritiro in Portogallo: "Grande posto dove lavorare" (FOTO)

La Roma prosegue la seconda parte della propria preparazione estiva in Portogallo agli ordini del tecnico José Mourinho. L'allenatore portoghese ha utilizzato i propri social network per commentare il ritiro dei giallorossi e il luogo in cui si trova attualmente la squadra. Lo Special One infatti ha postato su Instagram una sua fotografia dal campo di allenamento accompagnata dalla frase: "Grande posto dove lavorare. Il Tivoli Resort davvero un bellissimo hotel e lo stadio di Bela Vista un bel impianto in cui lavorare".