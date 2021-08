Instagram, Mou e lo 'spuntino' notturno dopo il poker alla Salernitana: "Pizza speciale dopo una splendida vittoria" (VIDEO)

Dopo la convincente vittoria ottenuta dalla Roma per 0-4 sul campo della Salernitana è tempo di fare ritorno nella capitale per Josè Mourinho e i suoi, ma non prima di essersi concessi un piccolo premio. Sul treno di ritorno lo Special One ed alcuni membri dello staff non hanno resistito alla tentazione di gustare una tipica pizza campana, documentata da tanto di video pubblicato sul profilo Instagram del tecnico: "Dopo una bellissima vittoria, niente di meglio di una pizza speciale", il commento di Mou.