Dopo Tomori, anche Mason Mount ha salutato Tammy Abraham ufficializzato ieri dalla Roma. Entrambi cresciuti nell'Accademy dei Blues, il centrocampista, nel salutare l'attaccante, ha pubblicato un loro video insieme con scritto: "Lasciami un pezzo di pizza", chiaramente per via del suo trasferimento in Italia.

"Buona fortuna fratello mio, Vai Tammy Vai!", ha aggiunto Mount accompagnando il messaggio con uno scatto dei due e la Champions League vinta nella scorsa stagione.