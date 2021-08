Instagram, la Roma regala la nuova maglia da gara al bronzo olimpico Odette Giuffrida (FOTO)

Odette Giuffrida, atleta italiana e medagli di bronzo a Tokyo 2020 nel judo, ha ricevuto in regalo dalla Roma la nuova maglia che i giocatori giallorossi indosseranno in questa stagione per le gare casalinghe e sponsorizzata New Balance. All'interno del pacco inviato dalla società all'atleta era presente un biglietto che riportava la frase: "Cara Odette tante congratulazioni. AS Roma". La campionessa ha subito postato alcune sua fotografie con la maglia della Roma sul proprio profilo Instagram con la frase "Grazie" accompagnata da due cuori giallorossi.