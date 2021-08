Instagram, la Roma mostra tutto lo staff giallorosso: "Team building" (FOTO)

Foto di gruppo per tutto lo staff della Roma nel ritiro in Algarve, in Portogallo. In mattinata, su Instagram, il club giallorosso ha postato una foto che ritrae l'intera spedizione che ruota attorno alla squadra, da Mourinho, accovacciato, e Tiago Pinto, subito sopra il tecnico, fino a fisioterapisti, magazzinieri e agli altri membri della truppa romanista. "Team building" ha scritto la Roma sul social network pubblicando l'immagine scattata al termine della riunione mattutina.

Lo 'Special One' viene descritto come un instancabile lavoratore, con il tecnico che insieme al suo staff dopo ogni cena, abitualmente intorno alle 19.30, si riunisce e, con l'ausilio dei pc, per valutare il lavoro svolto e programmare quello del giorno successivo.