Instagram, Kumbulla: "Qui mi sono subito sentito a casa. Tutti concentrati per rendervi orgogliosi di noi" (FOTO)

Ad un anno dal suo arrivo in giallorosso, Marash Kumbulla ci tiene a chiarire le sue sensazioni in merito al suo primo anno alla Roma. Parole al miele del difensore nei confronti dei tifosi, affidate ad un post su Instagram:

"È già un anno che sono qui a Roma. Dal momento in cui sono arrivato ho capito che questa era la scelta giusta per me perché qui mi sono sentito subito a casa. Inizia ora la mia seconda stagione in giallorosso e siamo tutti concentrati per fare il bene della Roma e per rendervi orgogliosi di noi. Ho avuto la fortuna di incontrarvi all'Olimpico per la prima volta dopo un anno e spero che non ci separino più perché abbiamo bisogno di voi.

Ripartiamo, insieme! Daje Roma!"