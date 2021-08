Instagram, João Sacramento carica la Roma: "È il momento di gareggiare" (FOTO)

Nel debutto ufficiale in stagione, in programma domani contro il Trabzonspor in Conference League, la Roma indosserà per la prima volta la maglia 'Away' 2021/22 griffata New Balance e presentata oggi. Anche il vice di José Mourinho, João Sacramento, approva la divisa e carica l'ambiente in vista di domani: "È il momento di gareggiare, daje Roma".