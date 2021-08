Dopo qualche dubbio paventato sull'effettivo svolgimento dell'amichevole tra Roma e Raja Casablanca, a causa di uno sciopero messo in atto dai giocatori della squadra marocchina per una controversia sugli stipendi, è proprio sul profilo twitter del club che viene confermata l'amichevole in programma per sabato 14 agosto, ore 20.45. "Roma stiamo arrivando", il messaggio lanciato dal Raja.