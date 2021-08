Instagram, il club tedesco FC Schönberg 95 scherza con Mourinho: "Infelice all'AS Roma, la nostra squadra destinazione perfetta"

La Roma termina il suo ritiro in Portogallo e si sposta in Spagna, dove concluderà la sua preparazione con una serie di amichevoli. La squadra è arrivata nel pomeriggio di oggi a Siviglia, dove davanti l'albergo erano presenti anche alcuni tifosi che hanno chiesto autografi e foto ai giocatori. Tra questi c'erano anche dei componenti della squadra tedesca FC Schönberg 95, che milita nel terzo campionato tedesco, che ha scattato una foto con José Mourinho e ha postato lo scatto sui propri profili social con la frase ironica "Ecco la notizia della settimana! E no, non stiamo parlando di Lionel Messi, che ha rifiutato di prolungare il suo contratto, né di Valon Sefa, che è stato con noi ogni anno. Stiamo parlando di José Mourinho, che è infelice all'AS Roma e vorrebbe cambiare squadra. Secondo La Liberté e L'Équipe, l'FC Schoenberg sarebbe una destinazione perfetta per lui, vista la sua storia e i suoi recenti successi sportivi. Il nostro direttore sportivo Sergio è in contatto con lui per affidargli la nostra formazione giovanile... La nazionale svizzera dovrebbe prendere ispirazione da noi per trovare un nuovo allenatore... To be continued...".