Instagram, ieri sera relax per Mourinho: cena da 'Alfredo alla Scrofa' (FOTO)

Domani è in programma il debutto ufficiale in stagione della Roma: a Trebisonda andrà in scena l'andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor.

Intanto, ieri José Mourinho si è concesso una serata di relax: per il tecnico giallorosso cena presso il ristorante 'Alfredo alla Scrofa', con tanto di dedica e foto finale a testimoniare la sua presenza. "Una grande emozione accoglierti José Mourinho. Lo Special One, il Triplete. Un onore averti alla guida della nostra grande Roma", è il messaggio del ristorante su Instagram.