Instagram, Ibanez a Trigoria con i segni dello scontro di domenica con Bonazzoli: "Con la stessa allegria di sempre!" (FOTO)

La Roma di José Mourinho è tornata in campo nella giornata di oggi a Trigoria per riprendere gli allenamenti, visto che il tecnico aveva concesso un giorno di riposo dopo la vittoria di domenica sera in casa della Salernitana per 4-0. Tra i giocatori presenti al centro sportivo Fulvio Bernardini che non hanno raggiunto le rispettive Nazionali c'è anche Roger Ibanez. Il difensore, come mostrato attraverso il proprio profilo Instagram, è sceso in campo per svolgere la seduta di allenamento nonostante i segni dello scontro avvenuto domenica sera con Bonazzoli. Le fotografie sono accompagnate dalla frase: "Con la stessa allegria di sempre!".