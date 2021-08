Instagram, El Shaarawy dopo la vittoria sul Belenenses: "Good work". Pellegrini: "Vittoria" (FOTO)

La Roma prosegue il suo cammino verso la prossima stagione e, sulla strada, incontra il Belenenses. Dopo il gol subito per infortunio tecnico di Rui Patricio, i giallorossi non si perdono d'animo e rimontano con le reti di Dzeko, Zaniolo e Mayoral. Ha voluto commentare la vittoria in amichevole Stephan El Shaarawy, che ha postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini relative al match. Questo il commento: "Good work".

Anche Lorenzo Pellegrini sottolinea il successo giallorosso. In una storia Instagram, il capitano della Roma ha commentato così uno scatto che lo immortala in un gesto di intesa con Borja Mayoral: "Vittoria".