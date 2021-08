Instagram, El Shaarawy ai tifosi: "Per la maglia, per la gente, per la Roma...Bentornati" (FOTO)

"Per la maglia, per la gente, per la ROMA... Bentornati", con questo messaggio su Instagram Stephan El Shaarawy abbraccia i tifosi all'Olimpico e carica l'ambiente in vista degli impegni ufficiali. I sostenitori giallorossi, in occasione dell'amichevole contro il Raja Casablanca, sono tornati ieri nuovamente allo stadio con capienza ridotta dopo l'assenza dovuta alla pandemia da Covid-19.