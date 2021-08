Instagram, Dzeko: "Nuovo capitolo all'Inter, sono orgoglioso e carico" (FOTO)

Si chiude l'esperienza di Edin Dzeko, durata sei stagioni, con la maglia della Roma: il bosniaco da ieri è un nuovo giocatore dell'Inter. Anche su Instagram, dopo le prime dichiarazioni in nerazzurro, l'attaccante ha raccontato le sue sensazioni per la nuova tappa della sua carriera: "Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l'Inter. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi".