Instagram, doppio tatuaggio per Pellegrini e Mancini (FOTO)

In attesa che la Roma inizi la propria stagione con la prima gara ufficiale dell'anno, in programma giovedì prossimo in casa del Trabzonspor e valida per l'andata dei playoff di Conference League, i giocatori fanno gruppo anche fuori dal campo di allenamento. Tra questi ci sono ad esempio Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, che nella giornata di oggi hanno scelto di andarsi a tatuare insieme da Paolo Sellani, proprietario del Roma Ink.