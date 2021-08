Non vuole smettere di sognare Ebrima Darboe, centrocampista della Roma dalla storia incredibile e dalle potenzialità lasciate intravedere nella seconda metà della scorsa stagione. Il centrocampista gambiano del 2001 ha preso in prestito una celebre frase di Nelson Mandela per esprimere il proprio stato d'animo: "Un vincente è un sognatore che non molla mai".