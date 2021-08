Instagram, Darboe ai tifosi: "La nostra più grande forza" (FOTO)

La Roma torna a giocare tra le mura dello stadio Olimpico e lo fa davanti ai suoi tifosi con una netta vittoria contro il Raja Casablanca. I giallorossi agli ordini di José Mourinho travolgono la squadra marocchina per 5-0 e si caricano in vista della sfida di giovedì contro il Trabzonspor valida per l'andata dei playoff di Conference League. Per festeggiare il rientro dei tifosi il centrocampista giallorosso Darboe ha postato una fotografia sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase: "Una sensazione incredibile tornare con voi. La nostra più grande forza. Un unico amore. Daje".