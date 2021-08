Instagram, Carles Perez: "Grande atmosfera stasera". Kumbulla: "Emozione enorme la prima davanti a voi"

Al termine dell'amichevole tra Roma e Raja Casablanca, Marah Kumbulla ha commentato la serata sul suo profilo Instagram, per lui prima volta davanti ai tifosi: "Giocare davanti a voi per la prima volta è stata un’emozione enorme, non vedo l’ora di rivedervi la prossima settimana! Importante avvicinarsi alla prima partita ufficiale con una vittoria e senza subire gol."

Anche Carles Perez, tra l'altro a segno, ha scritto su Instagram: "Grande atmosfera allo Stadio Olimpico Che bello rivedervi! Ci siete mancati"