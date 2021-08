Instagram, Calafiori ricorda l'esordio in Serie A contro la Juve: "Un anno fa!" (FOTO)

Ad un anno esatto dall'esordio in Serie A di Riccardo Calafiori, il giovane laterale giallorosso ci tiene a ricordare la sua prima serata speciale da professionista. L'occasione era un Juventus-Roma, andato insolitamente in scena il primo agosto del 2020 per recuperare i turni di campionato sospesi durante la fase acuta della pandemia. Finì 1-3, con rete di Kalinic e doppietta di Perotti per i giallorossi e gol di Higuain. "Un anno fa!", il commento di Calafiori ad uno scatto che lo ritrae contrapposto a Danilo.