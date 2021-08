Con una vittoria contro la Fiorentina la Roma targata José Mourinho inizia la sua avventura in campionato. Al termine della gara Riccardo Calafiori, rimasto in panchina per tutto il match, esulta condividendo uno scatto mentre applaude la Curva Sud: "Grazie Roma!".

Al messaggio del terzino si aggiunge anche quello di Gianluca Mancini che su Instagram scrive: "L’Olimpico, il boato, i nostri tifosi, la prima vittoria… così è più bello! Avanti Roma".